Тюменцы с успехом закрыли сезон всероссийских летних сельских игр

В Нижегородской области завершились XIV Всероссийские летние сельские спортивные игры. За победу боролись более 900 участников из 36 сборных команд регионов России. Делегацию Тюменской области завоевала бронзу в командном зачете территорий с численностью населения до 600 тысяч человек.

В троеборье механизаторов среди женщин победила жительница Ишима Наталья Рыжук, серебро взяла Альфия Игрушкина из Голышмановского городского округа. Кроме того, коллектив женщин в командном зачете заняли первое место.

В многоборье ГТО в возрастной ступени ХII-XIII Альфия Игрушкина стала обладателем еще одной серебряной награды.

Также медальную копилку Тюменской области пополнила Кристина Малышева. Спортсменка завоевала бронзу в легкой атлетике.

"Как и планировала, попала "в призы", чему очень рада! Но жаль, что в командной эстафете отстали от тройки призеров всего на одну секунду. Обидно, но зато у нас была колоссальная поддержка - вся сборная нашего региона, а это спортсмены разных видов спорта, поддерживали друг друга и дружно ходили "болеть" на все соревнования", - поделилась впечатлениями Кристина Малышева.