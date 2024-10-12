Кубковый матч с "Аланией" сыграет ФК "Тюмень"

У тюменского клуба ФК "Тюмень" в октябре насыщенное расписание. Кроме матчей в рамках Мелбет-Первой лиги предстоит пятый раунд FONBET-Кубка России.

С 15 по 17 октября сыграют восемь пар команд, в следующий тур выйдут восемь клубов-победителей. "Тюмень" будет встречать "Аланию" из Владикавказа в среду, 16 октября. Поединок на стадионе "Геолог" начнется в 19 часов. Билеты есть в продаже, цена обычная, как на другие поединки.

Напомним, что в предыдущем раунде Кубка "Тюмень" всухую обыграла "Челябинск" со счетом 2:0. "Алания" обошла "Амкал" с минимальным отрывом — 1:0.

Сегодня, 12 октября, "Тюмени" предстоит выездной матч в Екатеринбург, где пройдет поединок с "Уралом". Для болельщиков организован трансфер на 14 тур Первой лиги. Кстати, "Урал" также продолжает борьбу в Кубке России, он готовится к встрече с "Соколом".

Сейчас ФК "Тюмень" остается в аутсайдерах турнирной таблицы, занимая 18-е место из 18-ти возможных. На 16-м месте "Алания", сообщает Вслух.ру.

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