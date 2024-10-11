Тюменские грэпплеры на первенстве мира завоевали два "золота"

В Астане завершилось первенство мира по грэпплингу и грэпплингу-ги среди юниоров (14-15 и 16-17 лет). Участниками стали 1800 спортсменов из 30 стран.

Юным тюменцам выпала возможность представлять нашу страну на столь крупном старте. Азизджон Сотволдиев выступал в весовой категории 47 кг среди спортсменов 14-15 лет. Виталий Воробьев соревновался в весовой категории 73кг в том же возрасте.

В первый день соревнований в дисциплине "грэпплинг" оба борца вышли в финал. Азиз Сотволдиев продемонстрировал невероятную волю к победе, вырвав её буквально за несколько секунд до окончания решающего поединка. Виталий Воробьев, действуя плану, уверенно шёл к своей победе и также завоевал золото.

Во второй день, в дисциплине "грэпплинг-ги", несмотря на уверенное начало, оба спортсмена уступили в финалах и завершили выступления с серебряными медалями.

Таким образом, по итогам турнира сборная Тюменской области завоевала две золотые и две серебряные медали.

По словам представителя Всероссийской федерации грэпплинга по Тюменской области Григория Коваленко, старшие тренеры команды Элнур Абдурахманов и Расим Бубакшиев довольны результатами, но отметили, что потенциал для улучшения всё ещё есть.

Тюменские борцы уже не первый раз подтверждают свой высокий класс на международной арене — за последние годы они стабильно входят в число победителей и призеров первенств мира.