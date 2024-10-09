Сборная тюменских школьников в четверке сильнейших по ГТО в России

Сборная команда Тюменской области заняла почетное четвертое место на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся общеобразовательных организаций, сообщает департамент физкультуры, спорта и допобразования Тюменской области.

В международном детском центре "Артек" фестиваль собрал команды из 47 регионов России.

В составе команды ярко себя проявили Дарина Муравьева и Егор Вторушин из Тюмени, Игорь Федоренко, Иван Брюхачев, Егор Кузнецов и Виктория Живорова из Тобольска, Ева Матвеева из Заводоуковска и Марина Школяр из Увата.

На протяжении двух недель ребята выкладывались на испытаниях, стараясь показать свой максимум. Кульминацией соревнований стала эстафета ГТО, где наша команда также показала достойную борьбу и заняла 11 место.

Отличные результаты ребята показали и в личном первенстве. Среди юношей 12-13 лет победу одержал Игорь Федоренко (Тобольск), второе место занял Иван Брюхачев (Тобольск). Среди девушек в этой же возрастной ступени Ева Матвеева (Заводоуковский ГО) заняла 11 место, лишь немного уступив 10-му. Среди юношей 14-15 лет Егор Вторушин (Тюмень) показал 15-й результат. До последнего боролись и остальные ребята: Марина Школяр, Виктория Живорова, Дарина Муравьева и Егор Кузнецов, показав достойные результаты и настоящий спортивный характер.

представитель и тренер команды Тюменской области Николай Сидоров:

Все команды были сильны и показали очень высокий уровень. Даже судьи отмечали, что в сравнении с прошлогодним фестивалем конкуренция в этом году была намного выше. И наша команда выступила достойно. Весь фестиваль ребята сражались и показывали волевой характер. Конечно, были и ошибки, и травмы на протяжении всего фестиваля, которые, наверное, и не дали нам попасть в призы, но, несмотря на это, у нас заслуженное 4 место. Сложности были, но мы их преодолели и приобрели серьезный опыт участия в таких масштабных состязаниях. Ребятам все понравилось и, я уверен, что каждый из них, как спортсмен, будет работать над ошибками и придет к более высоким результатам. Доволен и я полученным опытом: увидел, как проводятся соревнования всероссийского уровня, как выступают другие команды и во многом пересмотрел формат подготовки нашей сборной.

Отмечается, что команды Тюменской области ежегодно входят в десятку лучших на Всероссийском фестивале школьников.