Тюменская команда "Шанс" стала призером турнира по баскетболу на колясках

В Тюмени завершился Всероссийский турнир по баскетболу на колясках. В этом году за звания лучших боролись шесть команд из Тюменской, Ульяновской областей, ХМАО-Югры, Санкт-Петербурга, Москвы и Татарстана.

По результатам трехдневных баталий места распределились следующим образом: первое место - команда "БасКИ - Академия баскетбола им.В.П. Кондрашина" (Санкт-Петербург), второе место - команда "Крылья Барса" (Татарстан), третье - команда "Шанс" (Тюменская область).

В символическую пятерку игроков вошли Илья Пыжов из Тюмени, Александр Годжуров из Москвы, Динар Камалиев из Татарстана, Михаил Канашев из Санкт-Петербурга и Андрей Литвяк из Санкт-Петербурга.

Тюменскую команду по баскетболу на колясках "Шанс" на соревнованиях представили Алексей Городецкий, Илья Пыжов, Ильшат Сагитов, Дмитрий Фукс, Николай Аверьянов, Владимир Колбин, Руслан Рахматулин, Валерий Насекин, Николай Хлупенков, Андрей Козин. Тренирует наш коллектив Олег Мелехов. Наставником и основателем команды является Иван Павлов. В качестве группы поддержки все дни за тюменских баскетболистов болели юные спортсмены клуба "Шанс" Андрей Давиденко и Сергей Бутаков.