Тюменцев и гостей региона зовут на фестиваль инклюзивных и спортивных игр

Инклюзивный фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей пройдет в Тюмени 19 сентября с 13:00 до 17:00 на открытой уличной площадке Дворца творчества и спорта "Пионер" (улица Челюскинцев, 46).

Организуют фестиваль спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Шанс" и Тюменская областная организация ВОИ в рамках проекта "Фестиваль инклюзивных и спортивных игр "Играем всей семьей".

Участников ждут инклюзивные игры, спортивные турниры по городкам, напольному керлингу, бочче, настольным спортивным играм, мастер-классы по баскетболу 3x3, текболу, а также тест-драйвы на электротрициклах и электросамокатах. В каждом турнире по виду спорта определят победителей, среди которых разыграют специальные призы.

По всем вопросам обращаться к председателю клуба "Шанс" Елизавете Меркушиной по тел. 8-982-908-08-23.

В этом году Тюменская областная организация ВОИ и спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Шанс" стали победителями конкурса муниципального гранта администрации города Тюмени. Новый проект "Фестиваль инклюзивных и спортивных игр "Играем всей семьей!" занял первое место в общем рейтинге проектов-призеров. Проект направлен на развитие и популяризацию инклюзивного туризма, адаптивного спорта и укрепление семейных ценностей.