ХК "Рубин" сыграет домашние матчи на арене на Воронинских горках

4 сентября клуб сыграет в Ханты-Мансийске с "Югрой", 9 сентября — с "Химиком" в Воскресенске, 11 сентября — с "Рязанью ВДВ" в Рязани, 13 сентября — с "Торпедо-Горьким" в Нижнем Новгороде.

Первая домашняя серия стартует 20 сентября поединком с "Торосом" из Нефтекамска. Пока Дворец спорта находится на капремонте, поэтому матчи будут проходить в "Партикоме" на Воронинских горках, 101, корп. 1.

Для болельщиков разработана специальная билетная программа. А 1 сентября в 11 часов их приглашают на открытую тренировку по вышеуказанному адресу.

Всего в сезоне ВХЛ выступят 33 клуба. Регулярный чемпионат начнется 2 сентября, а завершится 18 марта 2025 года. Команды проведут по 64 матча (по 32 — на своем поле и поле соперника).

В плей-офф борьбу за главный трофей — Кубок Чемпиона России — смогут продолжить 16 сильнейших команд. Эти поединки начнутся 22 марта. Решающий матч запланирован на 29 мая 2025 года, сообщает Вслух.ру.