Картингисты будут соревноваться в Упоровском районе в ближайшие выходные

С 30 августа по 1 сентября в селе Упорово пройдут сразу два крупных состязания по автомобильному спорту в дисциплине "картинг" - третий этап чемпионата и первенства Тюменской области и чемпионат и первенство федерального округа. События примет Центр реализации молодежных программ по адресу: ул. Северная, 11. Старт с 10:00.

На кордодроме соберутся 70 спортсменов из Тюменской области и других регионов. Соревнования пройдут по шести классам, которые различаются мощностью моторов картов и возрастом пилотов - от 9 лет и старше.

Организаторы отмечают, что большинство картингистов – постоянные участники чемпионата и первенства, которые будут одновременно выступать в двух стартах. Региональные состязания являются традиционными, и с каждым разом наши спортсмены совершенствуют свои навыки и улучшают показатели.