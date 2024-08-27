Тюменцы привезли медали со всероссийских стартов по роллер-спорту

Чемпионат России по роллер-спорту завершился в Магнитогорске, в главных соревнованиях года приняли участие 179 спортсменов из 15 регионов страны. В копилке сборной Тюменской области - 4 серебра на дистанциях: "Трек 300 м", "Трек 500 м", "Трек 1000 м" и "Спринт 500 м". Все четыре медали завоевала 28-летняя спортсменка из Тюмени Валерия Глушакова.



"Валерия входит в состав сборной региона, она постоянная участница и призер всероссийских соревнований. В прошлом году выполнила норматив "Кандидат в мастера спорта". Девушка порядка десяти лет занималась беговыми лыжами, в роллер-спорт пришла всего два года назад, но уже показывает выдающиеся результаты", - поделился президент федерации роллер-спорта Тюменской области Борис Федосеев.

Порадовали болельщиков и совсем юные тюменцы. В рамках всероссийских стартов состоялось первенство федерации специально для юных участников со всей страны. По результатам турнира тюменцы завоевали девять наград.

Ярослав Седов завоевал серебряную медаль в "Спринте 100м". Александра Мигаль также взяла серебро в "Спринте 100 м" и бронзу — в "Спринте 1000 м", "Спринте 500 м" и в "Трек-гонке на очки". Алиса Волохова забрала серебряную медаль в "Спринте 1000м", "Спринте 500м" и в "Трек-гонке на очки", а также бронзовую — в "Спринте 100 м".