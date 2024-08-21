Турнир в память о Герое России проведут в селе Омутинском

Конноспортивный турнир, посвященный памяти Героя России Жумабая Раизова пройдет в селе Омутинское 24 августа, начало в 14:00.

Конники будут соревноваться в трех основных видах – скачки, рысистые бега и национальные игры. Самым зрелищным испытанием станет байга – один из древнейших и популярнейших видов конных состязаний. Самым оригинальным – народная конная игра "Кыз куу/Догони девушку".

Призеров турнира выявят в семи заездах, общий призовой фонд - 250 тысяч рублей.

Проект реализует Национально-культурная автономия казахов Тюменской области при грантовой поддержке Губернатора Тюменской области.