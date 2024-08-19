Тюменцев приглашают на фоновую ходьбу

26 сентября стартует первый этап ежегодного Всероссийского проекта "Человек идущий". Регистрация продлится до начала соревнований. Предварительный этап завершится 10 октября. Второй основной зачётный этап пройдет с 15 октября по 15 ноября. В этот период в режиме реального времени будет осуществляться подсчёт шагов каждого участника и формироваться рейтинг команд.

Цель соревнований — мотивировать людей на ежедневную активность. Ведь ходьба является самым безопасным видом физической активности, не имеет противопоказаний и доступна для всех.

Участие в проекте могут принять все желающие. Это могут быть коллективы муниципальных, корпоративных, студенческих, семейных команд, команд пенсионеров и любителей. К примеру, в прошлом году в этом всероссийском проекте участвовали более 77 тысяч россиян из 87 субъектов страны, среди которых почти три тысячи тюменцев.

Для участия надо скачать мобильное приложение "Человек идущий" и попасть в команду в своей категории. Через платформу телефон считывает шаги каждого участника и формирует рейтинг. Также в период проведения соревнований все спортсмены через мобильное приложение получают методические рекомендации по оптимальному режиму двигательной активности.

Победительницей станет команда, показавшая лучший результат в своей программе.

С порядком проведения соревнований и дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте человекидущий.рф.

Проект начал свою работу пять лет назад. Программа реализуется Благотворительным фондом Лиги здоровья нации при поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".