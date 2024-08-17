ХК "Рубин" примет участие в предсезонном турнире

С 17 по 19 августа тюменский ХК "Рубин" примет участие Кубке губернатора Пермского края. На льду УДС "Молот" встретятся четыре команды. В субботу, 17 августа, "Рубин" скрестит клюшки с хозяевами - "Молотом", поединок стартует в 18 часов. 18 августа в 13 часов начнется матч с клубом "Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы. 19 августа, также в 13 часов, - с "Зауральем" из Кургана.

Принимающий клуб организует трансляции в своем сообществе "ВКонтакте". Зрители смогут попасть на арену бесплатно. Тюменцы, которые будут в Перми в указанные даты, смогут поддержать команду.

Напомним, что в турнире памяти Н.В. Парышева в Кургане "Рубин" занял третье место. Это были первые выступления под руководством нового главного тренера Дмитрия Андреева, сообщает Вслух.ру.