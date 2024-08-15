Лучших организаторов работы спортшколы определили в Тюменской области

В Тюменской области завершился конкурс на лучшего организатора работы спортивной школы, проходивший с 10 мая по 15 августа 2024 года.

Участие приняли 30 специалистов сферы физической культуры и спорта из 18 организаций Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, а также Викуловского, Ишимского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Уватского, Ярковского и Юргинского районов.

По итогам оценки представленных материалов конкурсная комиссия определила лучших в трех номинациях:

Номинация "Директор"

1 место – Куприянова Ирина Александровна (МАУ ДО СШ "Водник" г. Тюмени);

2 место – Сухарев Алексей Николаевич (МАУ ДО "Спортивная школа № 1" г. Тобольска);

3 место – Зайцева Светлана Васильевна (МАУ ДО "Спортивная школа № 2" г. Тобольска).

Номинация "Заместитель директора"

1 место – Воробьева Ирина Леонидовна (АУ ДО муниципального образования Заводоуковский городской округ "Спортивная школа");

2 место – Коровин Дмитрий Николаевич (АУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Кристалл" (Юргинский район));

3 место – Фролова Наталья Николаевна (МАУ ДО СШ "Водник" г. Тюмени).

Номинация "Старший инструктор-методист, старший методист, инструктор-методист, методист"

1 место – Нестерова Ольга Валериевна (МАУ ДО "Спортивная школа № 1" г. Тобольска);

2 место – Иванов Андрей Сергеевич (АУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Кристалл" (Юргинский район));

3 место – Семёнова Анастасия Сергеевна (МАУ ДО СШ "Водник" г. Тюмени).

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и денежными призами. Информация об итогах конкурса, включая протоколы всех номинаций, размещена на сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Конкурсы" (2024).