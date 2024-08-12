В Тюмени к следующей осени построят еще один крытый каток

На улице Судоремонтной будет построен крытый каток, ввести в эксплуатацию его планируют осенью следующего года, сообщает Главное управление строительства ТО.

"Конкурс на возведение катка выиграла компания "Омега-Сервис". Основные размеры здания по осям составят 110,6х36м. Высота запроектированного катка – 11,65м. Конструктивная схема арены принята металло-каркасной с облицовкой стеновыми и кровельными трехслойными сендвичпанелями. Административно-хозяйственный и технологический блок будут выполнены из керамического кирпича с утеплением минераловатным утеплителем и облицовкой декоративной штукатуркой", - указано в сообщении.

На территории сделают площадки для игр в футбол, баскетбол и настольный теннис, зоны для скалолазания и городошного спорта.

В текущем году в Тюмени откроется крытый ледовый каток на улице Народной. Сейчас на объекте ведётся монтаж ледового поля и благоустройство территории.