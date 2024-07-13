Областные и окружные соревнования по триатлону пройдут в Тюмени 14 июля

14 июля в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 20 участников продемонстрируют свои силы на чемпионате и первенстве УФО по триатлону в дисциплине "Спринт". Торжественное открытие соревнований назначено на 10:30, после чего начнутся состязания.

Побороться за награды окружных стартов предстоит спортсменам из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В ходе состязаний они преодолеют три дистанции – 750 метров плавания, 20 км на велоэтапе и 5 км бегом.

В эту же дату состоятся чемпионат и первенство Тюменской области по триатлону, в которых примут участие более 100 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, а также Тюменского и Нижнетавдинского районов. Им предстоит показать себя на тех же дистанциях.

"Такая разница в количестве участников обусловлена тем, что в рамках чемпионата и первенства УФО выступят сильнейшие спортсмены, которые уже прошли отбор на домашних состязаниях. Сейчас они будут бороться за звание кандидата в мастера спорта, а также за шанс выступить на более статусных соревнованиях, которые ожидаются в августе", - отметил президент федерации триатлона Тюменской области Никита Кугаевский.