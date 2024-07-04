Все тюменские спортсмены завоевали медали на играх "Дети Азии"

Тюменцы завершили свои выступления в составе сборной Уральского федерального округа на VIII Международных спортивных играх "Дети Азии". Самое время подвести итоги участия наших спортсменов.

Юные тюменцы выступали в пяти видах спорта – баскетболе 3 на 3, кикбоксинге, мини-футболе, легкой атлетике и скалолазании. В общей сложности им удалось занять семь призовых мест и принести в копилку округа 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы.

Воспитанник тюменской СШ №2 Матвей Чулкин стал лучшим в беге на 110 метров с барьерами с результатом 14.46. Тренировал атлета Евгений Аксёнов.

Кикбоксёр Дмитрий Карпеев (спортклуб "Восток", тренер - Анатолий Богданов) выиграл серебряную медаль в весовой категории до 45 кг.

Ещё три медали принесли в копилку УФО скалолазы: Ярослав Барышев занял третье место в лазании на скорость, а Георгий Степанов - второе в лазании на скорость и третье в лазании на трудность. Оба спортсмена представляют СШ №2. Тренировала ребят Елена Климова.

Сборная УФО по баскетболу 3х3 выиграла бронзовые медали игр. В решающей встрече команда оказалась сильнее сборной Таиланда со счётом 19:16. В состав сборной вошли воспитанники спортивной школы "Рубин" Данил Кривчиков, Никита Кривчиков, Антон Лепехин и Максим Михалев под руководством тренера Данилы Паукова.

Сборная УФО по футзалу стала чемпионами игр "Дети Азии". На пути к финалу футболисты одержали 5 побед и один раз сыграли в ничью, а в финальном матче оказались сильнее хозяев соревнований, сборной Республики Саха, со счётом 3:2. В составе команды играли воспитанники тюменской АНО "Футбол-Хоккей" Богдан Аришин, Дмитрий Волков, Богдан Давтян, Кирилл Деребенко, Роман Шик, Константин Ульянов, Никита Кувакин, Анатолий Шилов, Арсений Матросов, Алексей Никитин, Вячеслав Антуфьев и Денис Казаков. Тренер - Евгений Трифонов.

В настоящий момент сборная УФО завоевала 62 медали и расположилась на 6 месте в командном зачёте. Всего в играх принимают участие 30 команд.