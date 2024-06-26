Моор: 62 процента тюменцев систематически занимаются физкультурой и спортом

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В Тюменской области в рамках нацпроекта "Демография" успешно реализуется федеральный проект "Спорт – норма жизни" и региональная госпрограмма развития физкультуры и спорта, благодаря этому доля занимающихся физкультурой и спортом в регионе достигла уже 62 процентов, сообщил губернатор Александр Моор.

"Уровень обеспеченности спортивными сооружениями поднялся с 57,5% в 2021 году до 63,7% в 2023 году. А самое главное – за тот же период доля жителей Тюменской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 56,4 до 62%. Как говорят в спорте – хороший результат! Будем двигаться дальше и улучшать его", - отметил он.