В Тюмени впервые прошли окружные старты по спортивному метанию ножа

В областной столице завершились чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивному метанию ножа. Участниками стали порядка 50 спортсменов из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого автономных округов.

Начался спортивный праздник с культурной программы. Руководитель регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Спортивное метание ножа" Челябинской области Наталья Созданова продемонстрировала танец с шашками "Фланкировка", а группа девушек под руководством спортсмена Тюменской областной федерации выступили с "Танцем на ножах". После творческих номеров спортсмены приступили к состязаниям.

В течение трех дней участники от 10 лет и старше соревновались в спортивном метании ножа на дистанциях 3, 5, 7 и 9 метров. На каждой из них были определены лучшие.

По итогам чемпионата победителями стали Людмила Марченко, Елена Шагалина, Анастасия Штро-Браун и Юрий Алескеров из Тюменской области, Сергей Сабиров из Челябинской области и Василий Валов из ЯНАО.

Победителями первенства стали Денис Карамалов, Елизавета Васенда, Ярослав Гордиюк, Арсений Туранин, Альберт Фархутдинов и Михаил Филимонцев. Все участники представляли Тюменскую область.

- Борьба за призовые места была серьезная. Наши спортсмены продемонстрировали хорошие результаты, но и участники из других регионов не отставали. Первый опыт проведения окружных состязаний на Тюменской земле был успешным! Мы получили массу положительных отзывов и с новыми силами готовы вновь принять спортсменов из других регионов, - отметила вице-президент федерации спортивного метания ножа Надежда Барнёва.