Сабина Куликова рассказала о своей спортивной семье

Сабина Куликова уже девятый год живет со своим мужем и двумя детьми в Упоровском районе. Любимым видом спорта у них является волейбол. Глава семьи Павел работает тренером, воспитывает юных волейболистов.

- С 14 лет он в этом виде, отец привел в секцию. И не зря - у Павла отличные физические данные, целых два метра роста! И наши дети в него пошли - сын Матвей в свои 8 лет уже "вымахал" до 135 сантиметров. Они с сестренкой Варварой еще совсем юные, но уже везде с нами, тоже полюбили волейбол. Очень надеемся, что в будущем они станут профессионалами в этой сфере, - делится спортсменка.

Сама Сабина работает тренером по фитнесу. Но и про свою первую "спортивную" любовь — волейбол, не забывает. Даже набрала группу юных спортсменок и ведет у них специальную физическую подготовку с уклоном на волейбол. В ближайших планах - передавать свой многолетний игровой и тренировочный опыт новому поколению упоровских волейболистов.

- Вообще, у нас любовь к спорту "умножена на два". У меня есть сестра-близнец Алина. Мы с рождения вместе не только в учебе и развлечениях, но и в спорте. С годами стали слаженным профессиональным волейбольным дуэтом, - говорит Сабина.

Сейчас сестры живут в разных городах. Но любовь к спорту по-прежнему крепко их объединяет. В прошлом году девушки собрали весь свой спортивный клан - родителей, мужей, детей, и отправились в Турцию на волейбольный кэмп, чтобы совместить отдых с любимым видом. Спортивный вояж удался! Девушки даже приняли участие в заграничных стартах по пляжному волейболу и заняли первое место в играх 2х2 и 4х4!

-Такая вот у нас спортивная династия! Все без раздумий готовы забыть о стереотипном отдыхе на пляже. Играли день и ночь! Семья большая: у родителей четыре дочери. Но профессионально в волейболе только мы с Алиной. Все детство мама с папой возили нас на пикники, и уже тогда мы не выпускали из рук волейбольный мяч, - рассказывает Сабина.

А еще у всех членов семьи Куликовых, кроме четырехлетней Вари, имеются знаки ГТО - один золотой у Павла, два золотых у Сабины и серебряный у Матвея. В будущем Куликовы твердо намерены регулярно пополнять семейную копилку не только медалями с волейбольных турниров, но и знаками ГТО. Причем - золотыми.