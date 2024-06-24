Тюменцы участвуют в играх "Дети Азии"

В Якутске с 25 июня по 7 июля состоятся VIII Международные спортивные игры "Дети Азии". Медали в 24 летних видах спорта разыграют более 2700 спортсменов в возрасте до 16 лет.

Участие примут спортсмены из Азербайджана, Грузии, Армении, Турции, Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов России. Тюменские спортсмены в составе делегации УФО поборются за медали в соревнованиях по баскетболу 3 на 3, кикбоксингу, легкой атлетике, мини-футболу и скалолазанию.

В соревнованиях по баскетболу сборную УФО представят спортсмены спортивной школы "Рубин" Данил Кривчиков, Никита Кривчиков, Антон Лепехин и Максим Михалев под руководством тренера Данилы Паукова.

В кикбоксинге выступит представитель спортклуба "Восток" Дмитрий Карпеев под руководством тренера Анатолия Богданова.

В испытаниях по легкой атлетике себя покажет воспитанник спортшколы №2 города Тюмени Матвей Чулкин. Отметим, что Матвей входит в тройку топ-листа Всероссийской федерации легкой атлетики по дисциплине "бег с барьерами" на дистанции 110 метров с результатом 14,39.

В соревнованиях по футболу выступят представители АНО "Футбол-Хоккей" Богдан Аришин, Дмитрий Волков, Богдан Давтян, Кирилл Деребенко, Роман Шик, Константин Ульянов, Никита Кувакин, Анатолий Шилов, Арсений Матросов, Алексей Никитин, Вячеслав Антуфьев и Денис Казаков под руководством тренеров Евгений Трифонова и Евгения Волкова.

За победу в скалолазании поборются воспитанники тюменской спортивной школы №2 Ярослав Барышев и Георгий Степанов под руководством тренера Елены Климовой.