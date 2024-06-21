Тюменка одержала победу на международных соревнованиях по конному троеборью

Виктория Иванова с мерином Мираж на международных соревнованиях по конному троеборью с солидным отрывом победили в троеборье-HL в программе CCNJ2*-L в возрастной категории 14-18 лет.

"Виктория - сильная всадница. Она состоит в юношеской сборной региона и страны, имеет разряд "Кандидат в мастера спорта". На этих стартах она отлично повысила свое мастерство. Отмечу, что данные соревнования являлись квалификационными к финалу XII летней спартакиады учащихся России, который пройдет в августе в Москве. Но Виктория еще до этой победы отобралась на спартакиаду, - прокомментировала исполнительный директор федерации конного спорта Тюменской области Жанна Харинова.

Еще одна спортивная пара, Кира Курбатова с мерином Проспект, стала шестой в той же возрастной категории вместе в троеборье-LL в программе CСN 1*-Intro. Девушка имеет второй юношеский разряд и также входит в сборную по троеборью.

Обе спортсменки тренируются в Центре подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд под руководством Николая Шабанова. Он - опытный тренер сборной команды региона по троеборью, воспитавший не одну "звездочку".

"Чтобы проехать более сложную программу, спортсмены должны получить на нее квалификацию, то есть пройти кросс сначала по более легкой трассе. В Тюменской области троеборье стремительно развивается, и наши всадники составляют конкуренцию опытным спортсменам из других регионов. Но количество участников в троеборье не так много, как хотелось бы. Все потому, что это опасный вид конного спорта, здесь нужны такие качества, как мужественность и смелость, - отметила Жанна Харинова.