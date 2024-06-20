Фестиваль ГТО соберет семейные команды Тюменской области

В разгар лета, 28 и 29 июня, в Тюмени пройдет фестиваль Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд, посвященный 10-летию ВФСК ГТО и Всероссийскому марафону "Земля спорта".

Долгожданный семейный спортивный праздник развернется на нескольких площадках. 28 июня в спортивном центре "Олимпия" участники будут соревноваться в плавании, в этот же день в тюменском региональном отделении ДОСААФ России пройдут соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. А 29 июня в Легкоатлетическом манеже семьи приступят к выполнению нормативов по гимнастическим и беговым дисциплинам.

В этот раз фестиваль соберет более сотни пап, мам, мальчишек и девчонок, а также их бабушек и дедушек из 26-ти команд муниципальных образований региона.

Сильнейшая семейная команда завоюет не только медали, но и путевку на Всероссийский фестиваль ГТО, который состоится в городе Томске в августе этого года, и возможность представить там Тюменскую область.