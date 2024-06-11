Тюменцы вышли на старт летнего фестиваля ГТО

Выходные в Тюмени прошли под знаком ГТО. Два дня подряд активные жители города принимали участие в Летнем фестивале Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Летний фестиваль ГТО стал уже традиционным и ожидаемым горожанами спортивным событием в Тюмени. В этом году он собрал рекордное количество участников – более 560.

На базе Государственного аграрного университете Северного Зауралья состоялось торжественное открытие. Участников поприветствовали директор департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени Сергей Борисевич и заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка России по бодибилдингу, депутат Тюменской гордумы, посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова.

На открытии знаками отметили отличников ВФСК ГТО. А перед стартом состязаний для участников провели разминку в рамках Всероссийского марафона зарядок – акции, объединившей тысячи жителей России. В первый день фестиваля школьники и взрослые соревновались в плавании на 50 м, прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине, подтягивании из виса на высокой перекладине, метании спортивного снаряда, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, рывке гири, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Во второй соревновательный день в Легкоатлетическом манеже участники выполняли нормативы по бегу на различные дистанции.