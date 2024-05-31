В День защиты детей в областной столице пройдет региональный турнир по воздушной гимнастике

В Тюмени 1 и 2 июня состоится открытый летний Кубок федерации Тюменской области по воздушной гимнастике. Соревнования пройдут в спортивной школе №3 по адресу: ул. Садовая, 109/1. Начало с 9:00.

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены из Тюменской, Курганской, Свердловской областей. За два дня судьи и зрители оценят 225 выступлений.

"Предстоящий открытый Кубок мы проводим уже второй год подряд. В нем участвуют спортсмены в возрасте от 4 до 20 лет, чтобы оценить их силы и уровень подготовки. Но заниматься воздушной гимнастикой могут и взрослые мужчины и женщины. Например, у нас тренируется женщина, которой 47 лет", – отметила президент федерации воздушной гимнастики Тюменской области Татьяна Костинская.

Состязания пройдут в трёх дисциплинах - это воздушные полотна, воздушное кольцо и стропы.

Напомним, что с прошлого года воздушная гимнастика признана официальным видом спорта. В Тюменской области она набирает популярность.

С декабря 2022 года в регионе регулярно проходят турниры по воздушной гимнастике. И количество участников состязаний с каждым разом увеличивается.

Фото Федерации воздушной гимнастики Тюменской области