В Тюменской области отпразднуют Всероссийский олимпийский день

В этом году Всероссийский олимпийский день празднуется в 35-й раз. Мероприятия в поддержку ведущих российских спортсменов во всех регионах нашей страны пройдут вплоть до 23 июня. Тюменская область ежегодно принимает участие в организации и проведении этого праздника спорта и здорового образа жизни, не станет исключением и этот год.

12 июня с 8:30 центральной площадкой мероприятия станет экопарк "Затюменский". Жителей и гостей региона здесь ожидает насыщенная программа. Главным событием мероприятия станет массовый забег, пройдут турниры по баскетболу и настольному теннису.

Кроме того, предусмотрены активности для зрителей и болельщиков. Желающие смогут пройти спортивное тестирование, поучаствовать в лотерее, сфотографироваться с известными тюменскими спортсменами.

Напомним, в прошлом году событие объединило более полутора тысяч поклонников активного и здорового образа жизни. А праздничную программу посетили почетные гости и сильнейшие спортсмены нашей страны, такие, как Рустам Тотров, Ольга Мельник, Павел Тренихин, Павел Вавилов, Анна Фролина, Денис Кудрявцев и Анна Халманских.

В муниципальных образованиях региона тоже пройдут мероприятия в честь всероссийского праздника. Они включат показательные выступления по разным видам спорта, соревнования по мини-футболу, летние фестивали ВФСК "ГТО", мастер-классы и многое другое.

Праздник призван привлечь граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропагандирует здоровый образ жизни, продвигает и защищает олимпийские ценности.

Фото ГАУ ТО "ОСШОР Л.Н. Носковой"