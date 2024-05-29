﻿С нового учебного года во всех школах Тобольска начнут работать секции самбо

Развитие самбо в Тобольске движется семимильными шагами во многом благодаря федеральному проекту "Самбо в школу". В начале нового учебного года во всех 17-ти школах города для ребят распахнут двери секции национального вида единоборств.

Подготовка к открытию секций ведется полным ходом – уже закупили форму и ковры для единоборств, а педагоги готовятся заниматься с ребятами. Для 25 учителей общеобразовательных учреждений Тобольска был организован обучающий семинар на тему "Основы спортивной подготовки для учителей физической культуры реализующих всероссийские проект "Самбо в школу".

Семинар прошел в формате теоретической лекции и практических занятий в зале по направлениям: "Организация обучения самбо в школе", "Демо Самбо", "ВФСК ГТО Самозащита без оружия", эстафета "Самбо - лестница успеха". Спикером стал руководитель проекта "Самбо в школу" в Тюменской области Евгений Базадыров.

Впервые в проекте была применена методика с использованием очков виртуальной реальности. Участники семинара при помощи VR-очков смогли посмотреть мастер-класс Александра и Валерии Ломакиных, которые демонстрируют более высокий уровень упражнений, входящих в программу "Самбо в школу".

Также в Тобольске прошел спортивный марафон "День самбо в школе", участниками которого стали воспитанники 17 школ города. В рамках марафона юные спортсмены выполнили норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" "Самозащита без оружия", а также испытали себя в интеллектуальном квизе, направленном на проверку знаний школьников об истории самбо.

Почетным гостем мероприятия стал Альсим Черноскулов - шестикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, девятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта. Он провел мастер-класс для юных самбистов.

"Для ребят это большая честь, особенно, когда чемпион говорит, что они в надежных руках. С такой огромной поддержкой - это большой шаг для развития самбо в городе. Верю в наших ребят, у них все получится", - отметил глава города Тобольска Максим Афанасьев.

Фото Всероссийская Федерация Самбо - Тюменская область