МФК "Тюмень" рвется в финал - приходите поддержать

Начались продажи билетов на полуфинальные матчи Pari-Суперлиги по футзалу между МФК "Тюмень" и МФК "Ухта". Счет в серии до трех побед пока 1–1.

Хотим отметить, что сезонные абонементы не распространяются на игры плей-офф, однако их владельцы имеют приоритетное право на покупку мест, на которые были приобретены абонементы до начала сезона. Не занятые места будут доступны для свободной продажи в день матчей.

Матчи с МФК "Ухта" пройдут 31 мая и 1 июня в спортивном комплексе "Центральный". Начало игр: пятница в 19:00, суббота в 15:00. Билеты можно будет приобрести в кассах спортивного комплекса или на официальном сайте клуба.

Стоимость билетов составляет 300 и 150 рублей в зависимости от выбранного сектора. Кроме того, каждый человек может приобрести не более пяти билетов.

Режим работы касс: с 11:30 до 19:00.