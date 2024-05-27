ФК "Тюмень" попал в девятку

ФК "Тюмень" занял девятое место в первенстве России по футболу среди команд первой лиги.

В последнем матче сезона тюменцы проиграли на выезде красноярскому "Енисею" со счетом 0:2, после чего на их счету осталось 48 очков, до зоны стыковых игр за право выйти в Суперлигу - семь очков.

В "стыки" же вышли "Акрон" и "Арсенал", занявшие третье и четвертое места первенства. "Химки" и "Динамо" из Махачкалы вышли в Суперлигу напрямую.