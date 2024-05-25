В полуфинале плей-офф Суперлиги "Тюмень" сыграет с "Ухтой"

МФК "Тюмень" одержал три победы над "Норильским никелем" и вышел в полуфинал плей-офф PARI-Суперлиги по мини-футболу.

25 мая во втором туре борьбы за чемпионский титул наш клуб встретится с "Ухтой".

Соперник сильный, в регулярном чемпионате "Ухта" стала абсолютным победителем, одержав 34 победы из 44 матчей и заработав 103 очка. "Тюмень" завершила "регулярку" на шестом месте, заработав 69 очков. При этом заставила выбыть "Норникель" из гонки за медали, который был на третьем месте с 85 очками.

Полуфинальные серии также продлятся до трех побед одного из соперников. "Тюмень" 25 и 26 мая сыграет на выезде в Ухте (республика Коми). 31 мая домашний матч состоится в СК "Центральном". Если финалист не будет определен, то назначат дополнительные поединки, сообщает Вслух.ру.