Добро должно быть с кулаками: тюменка отстояла честь страны и ФБР

Тюменка Альбина Молдажанова вышла в полуфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в эти дни в Белграде.

В категории до 66 кг она победила бельгийку Ошин Дериев. "Бой был тяжелый, соперница – бельгийка Дериев – очень опытная, в прошлом году она была финалисткой чемпионата Европы. У неё удар хороший, у меня – хороший. Мы зарубились, всё как я люблю: чтобы подраться можно было, повоевать. Устала сильно, но очень довольна", - цитирует тюменскую спортсменку сайт Федерации бокса России(ФБР).

Кстати, на чемпионате Европы сборная России выступает с флагом и гимном - международная федерация бокса (IBA) отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации.

Полуфиналы состоятся в четверг, 25 апреля.

Фото - скриншот из youtube-канала Федерации бокса России.