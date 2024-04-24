Тюменские пловцы успешно выступили на чемпионате России

В Казани состоялся чемпионат России по плаванию. На дорожки бассейна вышли сильнейшие пловцы из более чем 70-ти регионов России. Всего участие приняли более 690 спортсменов. Из них - восемь представителей Тюменской области и их тренеры Елена Юрченко, Владислав Христов, Александр Молодкин.
Трое наших спортсменов вышли в финал турнира. И по итогам состязаний на дистанции 50 м "баттерфляем" Егор Юрченко завоевал бронзовую медаль, также спортсмен занял шестую строчку турнирной таблицы на дистанции 100 м.
Елизавета Клеванович стала четвертой на дистанции 100 м вольным стилем и седьмой - на 50 метров.
Данил Жуков занял шестое место, проплыв 200 м "брассом".
По словам вице-президента федерации плавания Тюменской области Владислава Костылева, Егор и Елизавета предварительно отобрались на "Всемирные "Игры дружбы". Но до них будет еще один отборочный этап - финал Кубка России. И только по итогам Кубка в июле станет известно, кто из тюменцев отправится на международные старты.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru