Тюмень примет первенство России по гимнастике

С 24 по 28 апреля в спортивной школе № 1 (ул. Ватутина, 1) пройдет первенство России по спортивной гимнастике среди девушек и юношей. В 10:00 – старт соревнований, в 13:30 – торжественное открытие.

По данным департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени около ста спортсменов со всей страны выступят в ряде дисциплин. Так, девушки покажут себя в вольных упражнениях, опорном прыжке, а также на разновысоких брусьях и бревне.

Юноши продемонстрируют себя в вольных упражнениях, опорном прыжке, на параллельных брусьях, на перекладине, также в программу войдут гимнастический конь, кольца.

Отметим, Тюмень на первенстве представят воспитанники спортивной школы № 1.