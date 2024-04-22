В Тюмени пройдет мини-футбольный матч, перенесенный из-за теракта в "Крокусе"

В понедельник в Тюмени стартовала продажа билетов на второй, не сыгранный 23 марта матч 19 тура Pari-Суперлиги чемпионата России по футзалу среди команд МФК "Тюмень" и МФК "Норильский никель".

Матч был перенесен, потому что 23 и 24 марта в Тюменской области были отменены все развлекательные и спортивные мероприятия в связи с трагическими событиями в Подмосковье - терактом в "Крокус сити холле"

Билеты, приобретенные ранее на второй матч 19 тура – действительны.