В Тюмени пройдет мини-футбольный матч, перенесенный из-за теракта в "Крокусе"

15:54 22 апреля 2024
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В понедельник в Тюмени стартовала продажа билетов на второй, не сыгранный 23 марта матч 19 тура Pari-Суперлиги чемпионата России по футзалу среди команд МФК "Тюмень" и МФК "Норильский никель". 

Матч был перенесен, потому что 23 и 24 марта в Тюменской области были отменены все развлекательные и спортивные мероприятия в связи с трагическими событиями в Подмосковье - терактом в "Крокус сити холле"

Билеты, приобретенные ранее на второй матч 19 тура – действительны.  

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