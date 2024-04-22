ФК "Тюмень" разгромлен на своем поле

12:01 22 апреля 2024
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ФК "Тюмень" крупно уступил на своем поле нижнекамскому "Нефтехимику" в матче МЕЛБЕТ-Первой лиги.

Гости разгромили тюменцев со счетом 3:0 и сравнялись с нашим клубом по очкам. Теперь у обеих команд по 40 очков, они делят 6-7 места в таблице.

Следующую игру ФК "Тюмень" тоже проведет дома -  24 апреля в 18.00 начнется матч с новороссийским "Черноморцем".

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