На матче чемпионата России наградят победителей Всероссийского проекта "Мини-футбол – в школу"

20 апреля в Тюмени наградят победителей финального этапа состязаний Всероссийского проекта "Мини-футбол – в школу" - команду Исетской СОШ №2 и дружину Тюменского президентского кадетского училища. Мероприятие состоится в спортивном комплексе "Центральный" в 14:00.

Школьники Тюменской области впервые завоевали первые места состязаний Всероссийского проекта "Мини-футбол – в школу" в трех разных возрастах. Исетские ребята стали лучшими в возрастной группе 2008-2009 г.р., тобольские спортсмены заняли первое место среди футболистов 2012-2013г.р., а тюменские кадеты одержали победу в возрастной группе 2006-2007 г.р. Если юных тоболяков уже наградил глава города Максим Афанасьев, то теперь пришла очередь остальных победителей получить заслуженное признание.

Награждение спортсменов состоится в рамках очередного тура чемпионата России по мини-футболу, в перерыве матча. В этот день на площадку выйдут клубы суперлиги – команды "Тюмень" и "Газпром Югра" (г. Югорск).

Награды футболисты получат из рук начальника управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Александра Шатохина и куратора общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" в Тюменской области Олега Панфилова