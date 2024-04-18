Футболисты с нарушением зрения хотят на чемпионат России

В Тюмени 21 апреля состоится региональный чемпионат по спорту слепых. Спортсмены с категорией В2 и В3 посоревнуются в турнире по футзалу в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34). Начало в 9:30.

Участниками футбольных баталий станут более 30 спортсменов из Тюменского, Ялуторовского районов, ДЮСШ №3 г. Тюмень, а также из сборной Тюменской области. Им предстоит побороться за медали и отбор на чемпионат России на следующий год. А также футболисты выполнят или повысят свои спортивные разряды.

"Наша сборная команда, которая тренируется как раз в тюменской спортивной школе №3, недавно победила на чемпионате страны. Теперь спортсмены усиленно готовятся к следующим всероссийским стартам, чтобы победить и уже получить звание "Мастер спорта", - поделился заместитель председателя федерации спорта слепых Тюменской области Алексей Сиваков.