Трудовые коллективы будут соревноваться в многоборье ГТО

В эту субботу, 13 апреля, в Легкоатлетическом манеже города Тюмени пройдут соревнования по многоборью ГТО в рамках 17-й Спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

На старты выйдут 16 команд предприятий и организаций Тюменской области. Участники поборются за награды в личном и командном зачетах.

В программе состязаний: бег на 2 км и 3 км, смешанное передвижение на 2 км, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине.

Соревнования по многоборью ГТО в рамках областной спартакиады станут отборочными для трудовых коллективов региона. Команда-победитель представит Тюменскую область на всероссийском этапе фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, который пройдет с 13 по 19 мая в городе Магнитогорске.