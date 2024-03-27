"Тюмень сильная" проведет турнир по борьбе на опоясках

Объявлен старт приема заявок для участия в крупнейшем спортивном фестивале "Тюмень сильная". В числе состязаний - борьба на опоясках.

Соревнования пройдут 18 мая в Тюмени в спорткомплексе "Муромец" ( Торговая, 2). К участию допускаются имеющие необходимую подготовку спортсмены от 14 лет и старше в нескольких весовых категориях — от 40 до свыше 80 кг. Ознакомиться с положениями и условиями участия спортсмены могут на сайте тюменьсильная.рф.

Организатор турнира по борьбе на опоясках - Тюменское городское казачье общество. Предварительные заявки направляются Александру Ложкину на эл. адрес: trener-sambo72@mail.ru. Тел.: 8 (929) 268-85-32.

Фестиваль "Тюмень сильная" объединит 20 видов спорта: пауэрлифтинг, бодибилдинг, стрит воркаут, армрестлинг, силовой экстрим, MMA, тяжелая атлетика, кроссфит, бокс, гиревой спорт, перетягивание каната, шахматы, самбо, абсолютно реальный бой, борьба на опоясках, лёгкая атлетика, волейбол, футбол, баскетбол, мас-рестлинг.