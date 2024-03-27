Тюменская делегация расскажет о спортивных достижениях на выставке "Россия"

12 марта на Международной выставке-форуме "Россия" стартовал "Фестиваль профессий", в рамках которого 27 и 28 марта делегация Тюменской области расскажет о достижениях отрасли физической культуры и спорта региона.

В делегацию войдут сотрудники Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, областного Центра самбо "Победа", Дворца творчества и спорта "Пионер", а также представители федерации фиджитал-спорта Тюменской области, региональной федерации силового экстрима, и проекта "Бабушкин воркаут", автором которого является Благотворительный фонд "Старшее поколение".

Гостям экспозиции представят VR-тренировку по самбо с именитыми спортсменами, предложат виртуально прокатиться по трассам "Жемчужины Сибири", расскажут о знаковых проектах вроде "Тюмень сильная" и о работе недавно открывшегося фиджитал-центра, который стал четвертым по счету в России.

Делегация сферы физической культуры и спорта на выставке "Россия" будет работать уже во второй раз. Первый визит состоялся в конце февраля. Тогда стенд нашего региона за день посетили порядка 6,3 тысячи гостей.