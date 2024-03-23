Чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области отменен

09:38 23 марта 2024
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В связи с трагическими событиями в Подмосковье чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяется, о возможных дальнейших изменениях расписания соревнований будет объявлено дополнительно, сообщает информцентр правительства ТО.

"Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся",- сообщает Союз биатлонистов России.

Также в регионе отменены все развлекательные, спортивные и физкультурные массовые мероприятия.

Теги: теракт
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