Чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области отменен

В связи с трагическими событиями в Подмосковье чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяется, о возможных дальнейших изменениях расписания соревнований будет объявлено дополнительно, сообщает информцентр правительства ТО.

"Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся",- сообщает Союз биатлонистов России.

Также в регионе отменены все развлекательные, спортивные и физкультурные массовые мероприятия.