В Тюмени открывается областной центр самбо

Тюменский областной центр самбо "Победа" расположился по адресу: улица Мельникайте, 75/5. В четверг, 14 марта, в 14:00 состоится церемония его официального открытия, сообщает пресс-служба департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В центре на 1595 "квадратах" разместили три борцовских ковра, тренажерный зал и другие помещения. Тренироваться в нем будут спортсмены от 11 лет и старше, состоящие в составе сборной Тюменской области.

Отмечается, что число самбистов в Тюменской области постоянно растет. Сейчас этим видом спорта занимаются около трех тысяч жителей региона, в том числе школьники, студенты и взрослые спортсмены. На территории России при поддержке президента Владимира Путина реализуется федеральный партийный проект "Za Самбо", благодаря которому развитие данного вида спорта вышло на новый уровень.