Тюменская команда на экстремальный забег вышла в футболках с Путиным

Десятый сезон всероссийского мультиспортивного проекта "Стальной характер" прошел 9 марта в "Кулига-Парке", в числе участников особо выделилась команда "Человек, который изменил все", пишет информцентр правительства ТО.

"В забеге участвовала необычная команда, которая состояла из организаторов культурных и спортивных событий, представителей творческих организаций во главе с руководителем Тюменского агентства креативных индустрий Алексеем Краевым. Ее особенность — футболки с изображением главы государства и надписью "Человек, который изменил все", - указано в сообщении.

Как ранее сообщалось, именно этой фразой губернатор Моор охарактеризовал президента России Владимира Путина во время открытия дня региона на выставке-форуме "Россия", позже местные студенты разработали линейку одежды с данной фразой, дополнив ее портретом президента.