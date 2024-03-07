Тюменская сборная стала чемпионом первенства России по спортивной аэробике

13:30 07 марта 2024
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Фото - Федерация Тюменской области по спортивной аэробике

Сборная Тюменской области — чемпион первенства России по спортивной аэробике в дисциплине Aerostep, соревнования проходили в Москве с 4 по 6 марта.

В дисциплине Аerostep (возрастная категория 12-14 лет) спортсмены Федерации Тюменской области по спортивной аэробике впервые достигли такого высокого результата.

Юниорская команда региона (15-17 лет) повторила прошлогодний результат, став серебряным призером.

Ребята готовились к первенству под руководством чемпионов мира, мастеров спорта международного класса Евгении и Данила Чаюн.

Теги: аэробика
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