Тюменская сборная стала чемпионом первенства России по спортивной аэробике

Сборная Тюменской области — чемпион первенства России по спортивной аэробике в дисциплине Aerostep, соревнования проходили в Москве с 4 по 6 марта.
В дисциплине Аerostep (возрастная категория 12-14 лет) спортсмены Федерации Тюменской области по спортивной аэробике впервые достигли такого высокого результата.
Юниорская команда региона (15-17 лет) повторила прошлогодний результат, став серебряным призером.
Ребята готовились к первенству под руководством чемпионов мира, мастеров спорта международного класса Евгении и Данила Чаюн.
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