ХК "Рубин" добрался до Норильска. Но матч все равно отложен

ХК "Рубин" сегодня ночью наконец-то добрался до Норильска, где вечером скрестит клюшки с местной командой в третьем матче 1/8 финала Кубка Петрова.

Изначально два матча с ХК "Норильск" должны были состояться 27 и 28 февраля, но из-за закрытия аэропорта Норильска они были перенесены на 28 и 29 числа.

Кроме того, сегодняшний матч начнется не в традиционные 19 часов(17 тмн), а часом позже.

Счет в серии 1:1, тюменцы сначала уступили, а затем сравняли счет в домашних играх. В Тюмень соперники при необходимости вернутся 2 марта - серия идет до трех побед.