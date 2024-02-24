На фестивале "Битва на Туре" в Тюмени провели III этап Кубка России по сноуборду

На тюменской набережной 23 февраля прошел III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр. Он состоялся в рамках фестиваля "Битва на Туре", на который ежегодно собираются лучшие сноубордисты из разных стран и члены сборных России и регионов.

В Кубке приняли участие 42 спортсмена из 8 регионов страны. Каждый из них показал свои способности в квалификационных заездах, а лучшие вышли в финал. Призерами среди мужчин стали Ярослав Ленчевский (Москва), Никита Абозовик (Мурманск), Михаил Матвеев (Москва).

Среди женщин первая Есения Степанова (Москва), второй результат у Алёны Дихтяревой (Новосибирск), замыкает тройку лидеров Ярослава Кудряшова (Москва).

"Битва на Туре" проходит с 2017 года. За это время из локального мероприятия фестиваль вырос в громкое всероссийское и международное событие. Проведение соревнований такого высокого уровня – уже традиция для Тюменской области и планка будет только повышаться.

"Проект динамично развивается, в его рамках проходят различные встречи со спортсменами, мастер-классы, показательные выступления. Этот формат, объединивший событийный спорт и шоу, нравится молодежи, и она с удовольствием принимает участие в тюменском фестивале", – отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмтеила, что не в первый раз в Тюмени, поддерживает экшн-спорт, который помогает, по ее мнению, снижать деструктивные проявления в подростковой среде. "Мы давно дружим с проектом “Уличная классика”, стараемся развивать и поддерживать и экшн спорт, и экстремальные виды спорта по всем регионам. Добиваться строительства скейт-парков, площадок для детей. Потому что чем больше подрастающее поколение будет затягиваться в такие интересные увлекательные активности, тем меньше мы будем видеть деструктива", – сказала Екатерина Мизулина.

За время своего существования "Битва на Туре" стала брендом региона и привлекает в Тюменскую область не только спортсменов, но и туристов. То, что с каждым годом фестиваль становится все популярнее и делает Тюмень центром притяжения для активной молодежи – доказательство того, что если есть инициативная команда, то можно организовать любой проект, который будет масштабироваться.

"Когда мы были моложе, то смотрели на большие проекты в западных странах и думали: “Почему в России такого нет?”. Сейчас есть. Скажу больше – иностранцы, которые приезжают, говорят, что теперь такого нет на Западе. Мы показываем действительно достойный уровень", – поделился организатор фестиваля "Битва на Туре", вице-президент Федерации сноуборда России Иван Шмонин.

Сегодня, 24 февраля, на набережной пройдут международные соревнования по сноуборду (дисциплина: биг-эйр) среди мужчин и женщин "Битва на Туре 2024". Старт финальных заездов а 18:55.