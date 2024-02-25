ФК "Тюмень" сыграет на выезде с "Химками"

ФК "Тюмень" завершает подготовку к возобновлению сезона МЕЛБЕТ Первой лиги.

После зимнего перерыва первый официальный матч запланирован на 4 марта. "Тюмень" на выезде встретится с "Химками". С соперником наша команда играла на старте сезона. Поединок на стадионе "Геолог" завершился со счетом 3:1.

10 марта "Тюмень" сыграет с московским "Торпедо" также на выезде, первая встреча закончилась с нулевым счетом.

Первый домашний матч состоится 17 марта. В день выборов клуб ждет "Аланию". Кстати, с этим соперником наши футболисты играли в предыдущие выборы, 10 сентября. Итог — 1:1.

ФК "Тюмень" сейчас на четвертом месте в турнирной таблице. Из 20 матчей 10 закончились победой, пять проигрышами и пять — ничьей. Клуб заработал 35 очков.

Первый соперник - "Химки" - на второй строке. Лидирует в таблице "Динамо" из Дагестана, - сообщает Вслух.ру.