Первые матчи ХК "Рубин" с "Норильском" пройдут на домашней площадке

Тюменский ХК "Рубин" занял второе место в чемпионате "Olimpbet ВХЛ — Кубок Шелкового пути" и сегодня, 23 февраля, стартует в плей-офф. 16 лучших команд по результатам чемпионата будут бороться за главный трофей — Кубок имени Владимира Петрова.

Соперником по 1/8 финала у "Рубина" выступит "Норильск", финишировавший на 15-м месте. 23 и 24 февраля первые поединки пройдут во Дворце спорта, начало в 17 часов. Билеты есть в продаже, прямая трансляция обеих игр пройдет на телеканале "Твоя Тюмень" (22 кнопка кабельных операторов).

Также в борьбу за чемпионский титул вступили "Молот" и "Сокол", "Зауралье" и "Звезда", "Югра" и "Тамбов", "СКА-Нева" и "Южный Урал", "АКМ" и "Торос", "Химик" и "Буран", "Динамо Спб" и "Нефтяник".

Восемь команд пройдут в ¼ финала, четыре — в полуфинал. Решающий матч финала Кубка Петрова запланирован на 30 апреля 2024 года, - сообщает Вслух.ру.