В Тюмени 24 февраля сыграют в "Огненную шайбу"

В Тюмени в рамках фестиваля "Битва на Туре" 24 февраля пройдет VI открытый хоккейный турнир в валенках на льду с мячом "Огненная шайба". Мероприятие состоится с 9:30 у набережной Туры по адресу: ул. 25 Октября, 23а, стр. 1 ("Тюмень Каток"). Торжественное открытие запланировано на 13:30.

В соревнованиях примут участие 20 команд. Это представители главногоуправления МЧС России по Тюменской области "Факел", ТВВИКУ, УФСИН России по Тюменской области, УМВД России по Тюменской области, медиахолдинга "Тюменское время" "Сибинформбюро", управления по рыболовству "Рыбоохрана", управления Росгвардии по Тюменской области, Тюменской таможни Уральского таможенного управления, ПАО "Промсвязьбанк" "Сильные люди", ПАО Сбербанк Западно-Сибирский "Писец", ресторанной компании "Максим", ГКУ "Противопожарная служба Тюменской области", Дворца культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко, "Радио 7" Тюмень, банка ВТБ (ПАО), администрации города Тюмени, Тюменской городской Думы, ФГБУ "4 отряд ФПС ГПС по Тюменской области (договорной)", Штаба общественной поддержки "Единой России", а также женская хоккейная команда "Химеры".

Зрители и гости смогут не только поболеть за команды, но и принять участие в физкультурных активностях, конкурсах и викторинах.

Кроме того, с самого утра будет работать выставка специальной пожарной техники, а на сцене выступит духовой оркестр Главного управления МЧС России по Тюменской области.