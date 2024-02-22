В Тюмени в соревнованиях по танцам выступают более 500 участников

В Тюмени 24-25 февраля в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) состоятся чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту среди ансамблей. Традиционно это одно из самых зрелищных и ожидаемых событий в спортивной жизни областной столицы.

На одной площадке соберутся лучшие команды региона от самых юных спортсменов до основного состава сборной Тюменской области команды формэйшн "Вера". В течение двух дней более 500 спортсменов будут соревноваться на паркете по двум дисциплинам: "ансамбли – европейская программа" и "ансамбли – латиноамериканская программа".

Также в рамках соревнований пройдут чемпионат и первенство города Тюмени по танцевальному спорту среди ансамблей и Кубок ТСК "Пионер".

Увидеть выступления сильнейших команд своими глазами, поддержать спортсменов и насладиться атмосферой, наполненной красотой и грациозностью, смогут в эти выходные все желающие. Билеты можно будет приобрести в кассах спорткомплекса "Строймаш".

Финальные соревнования команд формэйшн пройдут 25 февраля с 16:30 до 21:00, торжественная часть запланирована на 18:00. Участники последнего отделения выйдут на паркет в 19:00.

Организаторами соревнований выступают: федерация танцевального спорта Тюменской области, федерация массового танцевального спорта города Тюмени, танцевально-спортивный клуб "Пионер", ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер", кафедра спортивного танца ТГИК, АНО "Центр содействия танцевальному спорту Тюменской области".