В Тобольске проведут "Менделеевский заряд"

"Менделеевский заряд" - это забеги, посвященные известному ученому, 190-летие которого празднуется в этом году.

Мероприятие проходит четвертый год подряд, идея принадлежит марафонцу Анатолию Березину, который в своё время задал тон этой доброй спортивной традиции.

11 февраля в 9:00 от памятника Менделееву будет дан старт традиционному забегу. Участники преодолеют дистанцию 3,5 км и финишируют на Красной площади Тобольского кремля.

Спортивное событие пройдет без перекрытия дорог. Спортсмены пробегут по тротуару, где периодически их будут встречать и сопровождать волонтеры.

"На финише участников встретит актер театра, который примет образ Дмитрия Ивановича. Спортсменов угостят горячим чаем и вручат им памятные медали. Это не соревновательный забег, так что победителей и призеров мы определять не будем", - поделились организаторы.

Заявки на участие подали около ста женщин и мужчин старше 18 лет. Это, в основном, взрослые тоболяки. Но, по словам организаторов, юные ребята тоже могут принять участие от своих спортивных школ в сопровождении тренера. С каждым годом мероприятие становится все более популярным. В прошлом году память Менделеева почтили порядка 80 бегунов.

В мае в Тобольском районе состоится 21-й "Менделеевский забег".